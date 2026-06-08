Regina Songが、新曲「Dreamer’s Song」をリリースした。 （関連：シド マオが紡ぐ“言葉”の求心力ファンを魅了してきた歌詞の特徴から詩人デビューまでを辿る） 同楽曲は、R&Bのエッセンスを取り入れた繊細なバラード。失恋を経て再び誰かを愛することを学ぶ過程にある、儚くも美しい感情を描いている。夢見心地で親密な空気感をまとった同楽曲は、アーティストとしての新たなソウルフルな