午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２８４、値下がり銘柄数は１２５３、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に保険、サービス、食料、小売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS