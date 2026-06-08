汐れいらの新曲「Clover」が、7月11日に配信リリースされる。 （関連：汐れいら、自由を手に入れて鳴らす音楽！美しい一体感と躍動――自主企画『ウシオマエロマエ vol.6』） 同楽曲は、TVアニメ『うちの弟どもがすみません』のエンディング主題歌として汐が書き下ろした楽曲だ。 今回、配信リリース日の公開とあわせて配信ジャケットも公開された。柔らかな光が差し込むクローバー