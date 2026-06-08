ＴＯＴＯは安い。同社はこの日、システムバス・ユニットバスの新規受注について、９日から通常通りの注文受け付けと標準納期での対応を再開すると発表した。原材料の供給見通しが立ち、安定的な製品供給の維持が可能な状況となったため。同社株は４月下旬に発表した決算内容が好感されて買いを呼び込み、ここのところ上場来高値圏を舞う展開が続いていた。ただ、目先は上昇一服となり、きょうは全体波乱相場にツレ安する格好で軟