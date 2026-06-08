富士河口湖町および一般社団法人富士河口湖町観光連盟は「富士山・河口湖山開きまつり花火大会」を7月4日（土）に開催する。 夏の観光シーズンの幕開けを告げる花火大会。毎年7月1日の富士山の山開きを記念して、花火大会を7月第1土曜日に開催している。大池公園をはじめとする河口湖畔をメイン会場に花火が夜空を彩る。花火の打ち上げは20時00分から開始。 富士山麓の豊かな自然の中で大輪の花火が鑑賞できる。花火