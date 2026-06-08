SBIホールディングスの連結子会社で5-アミノレブリン酸リン酸塩（※1）（「5-ALA」）を利用した健康食品、化粧品の製造・販売、OEM・原料供給等を行っているSBIアラプロモは、5-ALAの新成分ブランド「SBI 5-ALA」を軸とした事業戦略発表会を開催しました。■5-ALA市場200億円への成長戦略を発表超高齢化社会の進展により、年齢に関わらず健康的に活躍し続けることが求められる中、同社が実施した調査では、老化への不安が高まる一