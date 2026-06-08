【動画】BTSメンバー7人それぞれが見せたオフの様子①～⑦ BTSのメンバー7人それぞれの日常のひとコマを切り取ったミニVlog動画『NORMAL LOG』が公開され、話題を集めている。 ■BTS VはJ-HOPEとジムへ これは6月13日のBTSデビュー記念日に向けた企画の一環。V（ヴィ）、JUNG KOOK（ジョングク）、JIN（ジン）の3人は、ジムでトレーニングする姿を公開した。 V（ヴィ）のVlogは21