【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、6月7日、大阪・万博記念公園で開催された『ごぶごぶフェスティバル 2026』に出演した。 ■最新シングル曲やライブ定番曲をバンドアレンジで全8曲パフォーマンス！ 浜田雅功がMC・ヘッドライナーを務め、自身が出演を熱望した豪華アーティストが集結する『ごぶごぶフェス』の2日目。初出演でトップバッターとして登場したINIは、雨が降りしきる中、尾