8日14時現在の日経平均株価は前週末比2727.10円（-4.10％）安の6万3861.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は284、値下がりは1253、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は403.07円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が400.66円、東エレク が390.2円、ＴＤＫ が183.53円、キオクシア が139.85円と続いている。 プラス寄与度トップはＫＤＤＩ で、日経