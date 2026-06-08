8日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝160円34銭前後と、前週末午後5時時点に比べ39銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円89銭前後と1円16銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース