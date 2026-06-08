中国で、ホテルなどで使用される使い捨て歯ブラシの製造現場の不衛生な実態が暴露され、物議を醸している。中国国営の中央テレビ（CCTV）番組・財経調査によると、江蘇省揚州市の廃品回収所では、化学薬品が入っていた白い容器、家電から取り外した古いパネル、扇風機のカバー、使い古されたローラースケート靴などさまざまな廃プラスチックが積み上げられていた。作業員は「簡単に粉砕された後、各種プラスチック製品の加工工場へ