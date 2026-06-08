★千葉の銚子電鉄で絶景写真旅！★フォトコンテスト入賞なるか！？初夏の千葉県銚子で絶景写真旅！小峠英二さん、天童よしみさんAぇ! groupリーダーの小島健さんが巡る！ 【出演者】小峠英二・天童よしみ・小島健（Aぇ! Group） 【ご紹介させていただいた施設】・一山いけす・銚子ポートタワー・ウオッセ２１・銚子電鉄（笠上黒生駅〜犬吠駅）・犬吠埼・なぎさや・犬吠テラステラス・屏風ヶ浦 ★進化する家電