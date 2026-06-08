中国工業情報化部によると、中国はすでに4段階のスマート工場システムを構築し、大規模なスマート工場の建設を実現することで、企業がデジタル化・ネットワーク化からスマート化へ進むよう導いています。中国のスマート工場システムはベースレベル、先進レベル、エクセレントレベル、リーディングレベルの4段階に分けられます。これまですでに累計3万5000社のベースレベル、8200社余りの先進レベル、500社余りのエクセレントレベル