モノマネタレントのコロッケが6日、大阪・新歌舞伎座で「コロッケ芸能生活45周年記念『歌・舞・笑SPECIAL』」公演をスタートさせた。【写真】やりすぎ… コロッケのモノマネ姿複数1980年のデビューから、ふざけ続けて45年。モノマネ界のレジェンド・コロッケと8名のモノマネ猛者が、好評に応えて再び新歌舞伎座に集結。本物がひとりも出てこないモノマネづくしの二部構成で、王道のモノマネからテレビでは絶対観られない舞台な