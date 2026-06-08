お笑い芸人でボディービルダーとしても活動するなかやまきんに君（47）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。アメリカ滞在中の失敗について語った。MCの「ハライチ」澤部佑から「海外に筋肉留学も数年前されてましたけど、海外での失敗などなにかありますか？」と話題を振られたきんに君。「2006年から2011年までだいたい4年半くらいロサンゼルスに住んでたんですけども」と語りだした。