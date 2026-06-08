きょう午前、横浜市神奈川区でトラックなど車3台が絡む事故があり、男性2人が足の骨を折るなどのけがをしました。きょう午前10時ごろ、横浜市神奈川区羽沢南で「対向にトラックが突っ込んでいる。けが人もいるようだ」と車で通りがかった人から通報がありました。警察によりますと、環状2号を直進していた小型トラックが車線変更した際に左側の車線を走っていたクレーン車と衝突し、そのはずみで対向車線を走っていた普通乗用車と