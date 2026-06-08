俳優の小南光司が8月21日にKADOKAWAから『小南光司2nd写真集（タイトル未定）』を発売することを発表した。【写真】多彩な表情を切り取る『小南光司2nd写真集（タイトル未定）』ミュージカル『コードギアス』ルルーシュ役、舞台『KING OF PRISM』神浜コウジ役、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』朔間 零役など、2.5次元舞台に多数出演し、『1789 -バスティーユの恋人たち-』フェルゼン役などグランドミュージカルにも活躍の