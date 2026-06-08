NTTジャパンラグビーリーグワン2025〜26の年間表彰式が8日、東京都内で行われ、各種タイトルの受賞者が決まった。選手間投票で決まるプレーヤーズ・チョイス・プライズのゴールデンショルダーには、埼玉のFLベン・ガンター（28）が初受賞した。同賞は「数字には表れない、実際に受けたタックルから選ぶベストタックラーに贈られる賞」と定義されており、昨季はBL東京のリーチ・マイケルが受賞している。選手のリアルな声が反