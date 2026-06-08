◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)女子ネーションズリーグ(NL)は現地7日、女子日本代表がカナダに3-2(29-27、25-20、23-25、28-30、15-12)の激闘を制して、開幕4連勝を飾りました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。第1週目はカナダ、第2週目はフィリピン、第3週目は日本で戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出となります