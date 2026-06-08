俳優の舘ひろしさんと西野七瀬さんが、映画『免許返納!?』大ヒット祈願イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 舘ひろし 】 「西野くんがフェラーリで追っかけてきて...」西野七瀬とのシーンを振り返る「それがすごく可愛くて」2人が祈祷を行ったのは、日本屈指のパワースポットとして知られる東京の神田明神。イベントでは、舘さん演じる南条弘の愛車である赤いフェラーリの車祓いも実施されました。 西野さん