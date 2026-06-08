午前8時38分ごろ、フィリピン付近で起きたマグニチュード8.2の地震の発生直後の映像です。【映像】激しい揺れでテントが倒れる様子（実際の映像）小学校のイベントで多数の児童が外に出ている中、強い揺れが起きました。児童や教職員がその場にしゃがみ込みながら揺れに耐えている最中、付近のテントが倒れる様子がとらえられています。この地震により、関東地方から沖縄・奄美地方までの広い地域に津波注意報が出ています