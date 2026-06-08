弁護士の八代英輝氏（61）が8日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。糖尿病治療薬「マンジャロ」が本来の目的とは異なるダイエットで利用されるケースが急増していることについてコメントした。マンジャロは、2型糖尿病の治療薬で、血糖値を下げる一方、嘔吐や下痢、食欲減退などの副作用がある。ダイエットのため自由診療で処方する医療機関もあるが、厚生労働省は、適応外使用に関して注意