中国の習近平国家主席が、先ほど平壌に向けて出発しました。【映像】2019年中朝首脳会談の様子7年ぶりの訪朝の狙いはどこにあるのか？平壌への出発の様子は速報されるなど、中国で大きく扱われています。出発に先立ち、習近平国家主席は北朝鮮メディア「労働新聞」に寄稿し、中国と北朝鮮は「生死を分かち合った戦友」と強調し、互いの安全と主権を断固として守ると強調しました。「朝鮮半島の非核化」を訴えてきた中国