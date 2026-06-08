【東スポ音楽館】２人組歌謡グループ・風輪（ふうりん・拓也、翔司）が今月３日にリリースしたシングル「イル・テンポ・パッサ〜時は過ぎゆく〜」（作詞・朝比奈京仔／作曲・杉本眞人）は初のラテン調の曲で、発売して早々にファンの間で大人気の曲となっている。――新曲はどんな曲翔司「ラテン調で、タイトルの『イル・テンポ・パッサ』というのはイタリア語で“時は過ぎていく”という意味です。再会した時に、当時のこと