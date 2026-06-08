日本代表の森保一監督（５７）が７日（日本時間８日）、メキシコ・モンテレイで行った事前合宿の総括会見を行い、別メニュー調整が続くＭＦ遠藤航（リバプール）の状況について言及した。今合宿最終日となったこの日は完全非公開でＵ―１９日本代表と練習試合を行い、２―１で勝利。遠藤は試合に出場しなったという中、指揮官は「ここはメディカル、ドクターに任せている。ドクターの見立てでは、遠藤はＷ杯初戦にプレーできる