SNSで治療薬を販売・譲渡したと22歳の男子大学生ら3人が書類送検されたが、その薬「マンジャロ」はそもそも糖尿病の治療薬だ。しかし、転売の目的は「やせ薬」だとして話題になった。2026年6月6日放送の「情報7DAYS ニュースキャスター」（TBS系）は広く出回っている「マンジャロ」の問題点をとりあげた。ダイエットでの使用には「リスクが伴う」上野賢一郎厚労相が会見で話したように、「マンジャロは2型糖尿病のみを効能効果とし