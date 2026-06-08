テレビ東京の竹崎由佳アナウンサー(33)が、京都旅行を楽しんだことを報告した。 【写真】めっちゃおいしそうなラーメン肉の上にネギが乗ってる 竹崎アナは5日に更新したインスタグラムで「初夏の京都へ建仁寺と両足院。気になっていたレストランとラーメン屋さんにも行くことができて充実した旅でした」とレストランで食事している写真やラーメンの写真も投稿した。 フォロワーから