女子サッカー・WEリーグのINAC神戸レオネッサを運営するアイナックフットボールクラブ株式会社は、8日、ガンバ大阪などで活躍した元Jリーガーの阿部浩之氏（36）が6月15日付で代表取締役社長に就任すると発表した。奈良県出身の阿部氏は、大阪桐蔭高校、関西学院大学を経て、2012年にガンバ大阪でJデビューし、攻撃的MFとして活躍。2014年には同クラブの三冠獲得に貢献すれば、2017年に移籍した川崎フロンターレでも17年と18年