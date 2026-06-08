「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（最高位戦日本プロ麻雀協会）の不倫報道をめぐり、サクラナイツは8日に契約の解除を正式発表。さらに、当初予定していたファンとの交流イベントも中止することを発表した。【動画】不倫報道が出ることを明かし、謝罪する渋川難波渋川は5日、自身の不適切な行動が週刊誌で報じられることを予告し、内容を「妻以外の女性と関係を持っていたこと」「その関係は2022年10月頃から最近ま