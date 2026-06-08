ＴＢＳの吉村恵里子アナウンサーが、カジュアルなブラックコーデを公開した。吉村アナは７日にインスタグラムを更新。「ここ最近は気温がちょうど良いので１駅分歩いて散策も」とつづり、ボディーラインがくっきりの黒いサマーニット姿を披露。別カットでは黒いデニムを合わせた全身ショットも投稿している。続けて「念願プロジェクト ヘイルメアリー（３枚目）ロッキーが可愛くて愛おしくて本を読んでから見に行って尚よか