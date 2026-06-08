日本ハムの孫易磊（スン・イーレイ）投手が８日、エスコンで行われた１軍の先発投手練習に参加。９日からの本拠地６連戦で今季初先発する見込みだ。ファームでは９試合に登板し２勝３敗、防御率２・５４。３９回で３９奪三振と持ち味を発揮し「（状態は）めっちゃいいではないですけど、普通って感じです。いつもの自分を出せればいいかなと思っています」と語った。昨季はシーズン終盤に１軍で２度先発。４回途中２失点、２