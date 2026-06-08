7月3日から東京・池袋HUMAXシネマズで開催される「第3回東京国際サメ映画祭」の上映ラインナップが発表された。ワールドプレミア8作品、ジャパンプレミア5作品を含む全17作品が上映される。【動画】「第3回東京国際サメ映画祭」予告映像あわせて、“芸能界一のサメ映画マニア”として知られるサンシャイン池崎がオープニング上映に登壇することも決定。池崎がナレーションを務める映画祭予告編も公開された。同映画祭は、「