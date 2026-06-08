気象庁は、午後1時半から、現在発表している津波注意報について2回目の会見を行い、津波注意報が解除されるまでは海に近づかないよう呼びかけました。きょう午前8時38分ごろフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響で、気象庁は茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。また、午後1時半までに父島二見で10センチの