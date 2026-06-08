中東情勢の悪化が長引いている影響で、倒産に追い込まれる企業が出始めました。東京商工リサーチによりますと先月の全国の倒産件数は780件で、半年ぶりに前の年から減少しました。ただ、中東情勢の悪化による倒産が2件発生しています。▼1件は製造業で、石油価格等の上昇や景気の不透明感が強まったことで主要顧客から受注が減少したことが原因となったほか、▼2件目の卸売り業は、原油由来の素材・原材料などが品薄となったり、値