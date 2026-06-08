気象庁は8日午後1時46分に東京・小笠原村の父島で20センチ、和歌山・串本で10センチ、鹿児島・種子島熊野で10センチの津波が観測されたと発表した。気象庁はこれまでに午後1時6分に、東京の父島で10センチ、午後1時10分に沖縄・石垣島で数センチの津波を観測したと発表していた。また、午後0時18分に数センチの津波が観測された沖縄中城湾で、午後0時58分に数センチ程度の津波が観測されたという。新たに鹿児島・奄美小湊でも午後1