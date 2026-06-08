世界的に注目を集めるガールグループ、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組が一堂に会したサプライズプロジェクトを通して、史上最高レベルのコラボレーションが実現。SOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE x Geffen Recordsは、6月8日、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、「LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEがコラボレーションしたDigital Single 'ICONIC BY MISTAK