Everlastが、新曲「Losing Man's Game」をリリース。また、あわせて本楽曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Everlast、ニューアルバム『Embers to Ashes』第3弾シングル「Losing Man's Game」MV） 本楽曲は、8月28日にリリースするニューアルバム『Embers to Ashes』からの第3弾シングル。同アルバムは、苦い経験から得た教訓、人生を大きく変える予期せぬ出来事、そして成功と喪失の瞬間