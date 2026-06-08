2025年6月5日、ゼニア（ZEGNA）は、2027年春夏コレクションをカリフォルニア州マリブ・ピアで発表しました。海と空が溶け合うような西海岸の風景のなかで披露されたショーは、単なるシーズンコレクションではありませんでした。そこにあったのは、服を通してひとつのライフスタイルを提案する、ゼニアらしい美学の表明です。Courtesy of ZEGNA今回のコレクションのテーマは、「La Villeggiatura（ラ・ヴィレッジャトゥーラ）」。イ