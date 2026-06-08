Dungeon Clawler+などが登場 アップル（Apple）は、サブスクリプションサービス「Apple Arcade」で、7月までに新たに9つの新作ゲームの提供を開始する。 「Apple Arcade」は、200以上のゲームが楽しめるサブスクリプションサービス。料金は月額990円、Apple Oneの対象プランを契約していれば、無料で利用できる。 4日から、「Mini Football Legends」、「マイ・トーキング・トム2+