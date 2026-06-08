日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は８日、男子ツアーのフジサンケイクラシックの中止を発表した。「昨年末の２０２６ジャパンゴルフツアースケジュール発表の際に、開催調整中としておりました『フジサンケイクラシック』につきまして、本年度の開催を見送る旨の連絡が主催者よりございました。弊機構といたしましても、開催中止は非常に残念ではございますが、来年度の開催実現に向け、引き続き主催者との調整に尽力してまいる