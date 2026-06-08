Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の川井健太監督が８日、報道陣の合同インタビューに答えた。２月から始まったＪ２・Ｊ３百年構想リーグは６日に終了した。全体８位という結果となった、４か月にわたって行われた戦いを「我々にとって重要な、次につながるハーフシーズンになった。僕がやりたいことをしっかり提示し、それに対して選手たちが理解してやろうとしてくれたことが今、土台になりつつある。良い土台を持って新シーズンに向