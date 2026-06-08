気象庁によりますと午後1時48分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。和歌山・串本町袋港では午後1時29分に0.1メートル。【追加】種子島熊野では午後1時21分に0.1メートル。【追加】和歌山・那智勝浦町浦神では午後1時31分に微弱、数センチ程度です。【追加】小笠原・父島二見では午後1時46分に0.2メートル。【更新】神奈川・三浦市三崎漁港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。静岡・沼津