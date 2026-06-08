ボディービルダーでお笑いタレントなかやまきんに君（47）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。サッカー元日本代表で解説者の中澤佑二氏に、本職で“完敗”した。この日は、MCハライチ岩井勇気がゲストへの勝手な思い込みで食べたくなるだろう料理をつくるコーナーに出演。日ごろから体づくりのためにカロリー計算しながら食事することが多いこともあり、澤部佑にごほうびメニューについて質問され