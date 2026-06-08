麻雀のプロリーグ「Ｍリーグ」のＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツは８日、公式サイトを更新。一部で女性問題が報じられた渋川難波の契約解除を発表した。サイトでは「渋川難波選手の契約解除に関するご報告」と題し、「先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との