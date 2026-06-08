タレントのMEGUMI（44）が、7日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜放送）に出演。芸名の由来を明かした。MEGUMIはタレントの馬場園梓と出演。占師の星ひとみさんから「MEGUMIっていう名前（の総画）がめちゃくちゃよくて。トップに必ず立つ。戦いに勝つ。金をつかむ」と占われた。絶賛に「しゃー。やったー」とガッツポーズを作ると、芸名の由来については「前の事務所の社長が（決めた）。何の