西野亮広さん【ニューヨーク共同】米ニューヨークで7日、米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞の発表・授賞式が開催された。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮広さんが代表取締役を務める「CHIMNEYTOWN」が共同プロデューサーとして参画するミュージカル「キャッツ:ザ・ジェリクル・ボール」が演出賞など3部門を受賞した。西野さんはX（旧ツイッター）で「卓越した才能と情熱が結集したチームの一員として同じ船に相乗り