神戸新開地・喜楽館で支配人を務めるフリーアナウンサーの伊藤史隆と落語家の桂三実が８日、同所で「プロ野球応援ウィーク２０２６」（２２〜２８日）の制作発表会に出席した。２０２１年から始まり、今回で１１回目を迎える「プロ野球応援ウィーク」は、落語と野球応援トークを行う人気公演。２３日に元阪急の福本豊氏、２７日に元阪神の真弓明信氏をゲストに迎える。伊藤は「ラジオを聞いている方と、落語を楽しまれる方は、