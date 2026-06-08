俳優柄本佑（39）が、7日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。父の柄本明から言われた言葉を明かした。佑は「美しい夏キリシマ」で映画初出演。MCの山崎育三郎から「初めて撮った作品が公開されて、それを見て、ご両親から何かありました？」と質問された。佑は「なんかあったかなぁ…あ、でもこの間、親父か録画かなんかで『美しい夏キリシマ』が偶然録れてたらしいんですよ。実家で。つい1週間か2週