ビザ・ワールドワイド・ジャパンは6月8日、エクスペディアの協力のもと、「夏休み海外行くならVisa!」キャンペーンを開始した。夏休み海外行くならVisa!Visaカード×エクスペディアのウェブサイトからホテル予約またはパッケージを予約の際、Visaカードにて決済すると、世界各国の対象ホテルの宿泊が18%割引(1件あたり最大20,000円割引)、または対象のパッケージ予約(航空券＋ホテルのセット)が4,500円割引になる。予約受付期間は2