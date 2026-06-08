祖父母や親などからまとまった資金を受け取る際、「手渡しなら税務署に知られないのでは」と考える人もいるでしょう。しかし、贈与税は受け取り方法ではなく、財産をもらった事実に対して課税されるため、気を付ける必要があります。 現金手渡しでも贈与税の対象になる 親族からお金を受け取る場合、現金か振込かという受け取り方法だけで判断するのは危険です。まずは、贈与税がどのような場合にかかるのかを確認してお